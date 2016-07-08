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    Определились соперники «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

    По результатам завершившегося 1-го раунда квалификации Лиги Европы стали известны все возможные соперники «Спартака» и «Краснодара» по 3-му раунду отбора. Жеребьевка 3-го раунда состоится 15 июля. Обе российские команды будут сеяными. Процедура жеребьевки предполагает, что в соперники команды могут получить пары из 2-го раунда.

    Матчи 2-го раунде состоятся 14 и 21 июля, матчи 3-го раунда – 28 июля и 4 августа.

    Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы

    Сеяные:

    «АЗ Алкаммар» (Голландия)

    «Генк» (Бельгия) – «Будучность» (Черногория)

    «Лилль» (Франция)

    «Сент-Этьен» (Франция)

    «Гент» (Бельгия)

    «Краснодар» (Россия)*

    «Рапид» (Вена, Австрия)

    «Слован» (Либерец, Чехия)

    «Марибор» (Словения)

    «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан)

    «Спартак» (Москва, Россия)*

    «Аустрия» (Австрия) – «Кукес» (Албания)

    «Партизан» (Сербия) – «Заглембе» (Польша)

    «Вест Хэм» (Англия)

    «Герта» (Германия)

    «Панатинаикос» (Греция)

    «Мидтьюлланд» (Дания) – «Ваду» (Лихтенштейн)

    «Риека» (Хорватия)

    «Сассуоло» (Италия)

    «Риу Аве» (Португалия)

    «Ворскла» (Украина)

    «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Нымме Калью» (Эстония)

    ХИК (Финляндия) – «Берое» (Болгария)

    «Хайдук» (Хорватия) – «КСМС Яссы» (Румыния)

    «Арока» (Португалия)

    «Аполлон» (Кипр)

    «Млада Болеслав» (Чехия)

    «Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Сент-Патрикс» (Ирландия)

    «Омония» (Кипр)

    Несеяные:

    «Грассхопперс» (Швейцария) – «Рейкьявик» (Исландия)

    «Нефтчи» (Азербайджан) – «Шкендия» (Македония)

    АЕК (Ларнака, Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)

    «Александрия» (Украина)

    АИК (Швеция) – «Европа» (Гибралтар)

    «Слован» (Братислава, Словакия) – «Елгава» (Латвия)

    «Люцерн» (Швейцария)

    «Видеотон» (Венгрия) – «Чукаричики» (Сербия)

    АЕК (Афины, Греция)

    «Войводина» (Сербия) – «Коннас Куэй» (Уэльс)

    «Истанбул» (Турция)

    «Стремгодсет» (Норвегия) – «Сендерюске» (Дания)

    «Шахтер» (Солигроск, Белоруссия) – «Домжале» (Словения)

    «Спартак» (Трнава, Словакия) – «Ширак» (Армения)

    «Брондбю» (Дания) – «Хайберниан» (Шотландия)

    «Хераклес» (Голландия)

    «Пандурий» (Румыния)

    «Османылспор» (Турция) – «Зимбру» (Молдавия)

    «Славия» (Чехия) – «Левадия» (Эстония)

    «Гетеборг» (Швеция) – «Пьяст» (Польша)

    «Дебрецен» (Венгрия) – «Торепдо-БелАЗ» (Белоруссия)

    «Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта)

    «Вентспилс» (Латвия) – «Абердин» (Шотландия)

    «Адмира-Ваккер» (Австрия) – «Кяпаз» (Азербайджан)

    «Хекен» (Швеция) – «Крок Сити» (Ирландия)

    «Яннина» (Греция) – «Оддс» (Норвегия)

    «Локомотива» (Хорватия) – «РоПС» (Финляндия)

    «Габала» (Азербайджан) – МТК (Венгрия)

    «Вииторул» (Румыния)

    * клубы из Украины и России будут разведены при жеребьевке

    Источник: Terrikon

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    08.07.2016 10:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      DED61 15 июля 2016, 04:55

      Будем ждать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      markopolo 8 июля 2016, 22:30

      Только побед!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100623

      zigbert 8 июля 2016, 20:00

      Хорошей игры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 8 июля 2016, 16:40

      Хороших результатов и красивой игры всем нашим командам в лиге Европы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 8 июля 2016, 15:18

      Удачи "Краснодару" и "Спартаку" ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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