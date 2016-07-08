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    Президент Аргентины: «Я говорил с Месси. Он вернется в сборную»

    Президент Аргенттины Маурисио Макри выразил уверенность в том, что нападающий национальной сборной этой страны Лионель Месси продолжит выступать за команду.

    «Я говорил с ним по телефону. Уверен, что он вернется в сборную. Это лучший футболист в мире», – сказал Макри.

    Напомним, Месси объявил о своем уходе из команды после поражения в финале Кубка Америки-2016 от Чили. Несколько игроков сборной Аргентины выразили желание покинуть команду вслед за ним, в том числе и Серхио Агуэро.

    Источник: Foxsports.com

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    08.07.2016 01:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +28

      absurd9 8 июля 2016, 10:41

      Пиар президента и лояльность электората, по средством футболиста. У нас такое невозможно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июля 2016, 10:08

      Сразу сказал, что так и будет )) Месси тряпочка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 8 июля 2016, 07:07

      Это конечно не Путин, но тоже хороший уговорщик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Kostya83 8 июля 2016, 05:29

      Конечно нужно вернуться и еще раз попытаться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 8 июля 2016, 05:18

      Это не футбол, это драматический театр со всеми присущими ему элементами.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 июля 2016, 05:13

      Возвращаться нужно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 июля 2016, 04:18

      поломаеться и вернеться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 8 июля 2016, 02:33

      он пообещал отмазать от тюряги

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Smartguy > бочаров 8 июля 2016, 11:10

      Я вижу ты дурак, демагог и у тебя аутизм.. в новостях написонна для таких как ты, что он не сядет в тюрьму, а только штраф заплатят и все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 8 июля 2016, 02:33

      Да вернется конечно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 01:46

      Боялся, что сядет, вот и поспешил отречься)).
      А теперь можно все, т.б. под крылом у Ромы.

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