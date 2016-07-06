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    «Реал» хочет приобрести Канте за 40 миллионов

    Как сообщает GazzaMercato, опорный хавбек «Лестера» Н'Голо Канте может перебраться в Примеру этим летом. В своих рядах 25-летнего игрока хочет видеть «Реал».

    По информации издания, «сливочные» готовы заплатить за полузащитника сборной Франции 40 миллионов евро и уже сделали «лисам» предложение.

    В минувшем сезоне Канте принял участие в 47 поединках, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 00:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 6 июля 2016, 15:04

      Тупые что ли? У него фиксированная цена в контакте 20 млн фунтов. У лис можно не спрашивать если этот пункт активировать.

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