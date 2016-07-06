«Реал» хочет приобрести Канте за 40 миллионов

Как сообщает GazzaMercato, опорный хавбек «Лестера» Н'Голо Канте может перебраться в Примеру этим летом. В своих рядах 25-летнего игрока хочет видеть «Реал».

По информации издания, «сливочные» готовы заплатить за полузащитника сборной Франции 40 миллионов евро и уже сделали «лисам» предложение.

В минувшем сезоне Канте принял участие в 47 поединках, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.