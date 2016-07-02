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    Мхитарян – самый дорогой футболист из стран бывшего СССР

    Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед», установил новый трансферный рекорд для игроков из стран бывшего СССР.

    Suddeutsche Zeitung cообщает, что манкунианцы заплатили за Мхитаряна 42 миллиона евро – это на два миллиона больше, чем «Милан» получил от «Челси» за украинца Андрея Шевченко в 2006 году.

    Трансфер Шевченко на протяжении десяти лет оставался самым дорогим для футболистов с постсоветского пространства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 23:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1811

      gor77 3 июля 2016, 12:24

      Ну, до Канчельскиса и Шевченко этому американскому арменину очень далеко! Игра покажет, что это за игрок.

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      nihil_curo > gor77 3 июля 2016, 12:38

      С Мовсисяном путаете.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15

      karenmu > gor77 3 июля 2016, 13:37

      ON V AMERIKE NE BIL......... ON RODILSYA V YEREVANE 2 GODE JIL VO FRANCEE POTOMU CHTO EGO OTEC IGRAL TAM ODNO IZ KOMAND FRANCII A POTOM ONI VERNULIS V ARMENIU

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 3 июля 2016, 07:38

      Удачи

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 июля 2016, 07:29

      M=Мхитарян молодец, заслужил прошлым годом.

      1
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 3 июля 2016, 04:21

      Какой ссср???Он в америке воспитывался.

      1
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      Рейтинг: +42

      nihil_curo > mutabor0992 3 июля 2016, 12:41

      В какой америке он воспитывался? Он воспитанник арямянского футбола. В детстве какое-то время жил во Франции.

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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 июля 2016, 00:53

      Дзюба побъет этот рекорд

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 2 июля 2016, 23:44

      Удачи ему

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      Рейтинг: +806

      тигрик 2 июля 2016, 23:18

      Заслужил! Молодец!

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