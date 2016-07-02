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    Дешам: «Исландия забралась высоко неслучайно и не украла свой успех»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/4 финала Евро-2016 против Исландии поделился мнением о сопернике.

    – Как вы боретесь с шапкозакидательскими настроениями?

    – В этом нет необходимости. Игроки прекрасно знают, что Исландия забралась высоко неслучайно. Они видели, как эта команда победила Англию. Исландия не украла свой успех. Она показывает качественный футбол. Некоторые игроки выступают в английской Премьер-лиге. Эта команда логично выбила Англию.

    – Что нужно предпринять при верховых подачах в штрафную площадь, где Исландия действует очень хладнокровно?

    – Эта сборная использует систему 4-4-2 с двумя высокорослыми нападающими, которые оказывают давление и навязывают единоборства. Я не могу добавить сантиметров роста своим игрокам. Значит, надо быть агрессивными в дуэлях и внимательными при всяких отскоках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2016 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 15:09

      ....косельнииииии????

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    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 15:08

      .....мне кажется, с французами будет то же самое, что и когда то с арсеналом, когда уткин сказал: косельни, косельни!!! какооой

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