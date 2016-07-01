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    «Барселона» продлила контракт с Неймаром до 2021 года

    Сегодня стало известно о продлении контракта «Барселоны» с нападающим сборной Бразилии Неймаром. Новое соглашение рассчитано до середины 2021 года. В договоре прописана сумма отступных, которая равна 200 миллионов евро в первый год, 222 – во второй и 250 – в последующие сезоны. Известно, что в услугах Неймара были заинтересованы в нынешнее межсезонье мадридский «Реал» и «ПСЖ».

    Предыдущий контракт Неймара с каталонским клубом был рассчитан до середины 2018 года. Напомним, что Неймар перебрался в «Барселону» в 2013 году из «Сантоса». За это время он сыграл 141 матч, в которых забил 85 голов.

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    Источник: ФК «Барселона»

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    01.07.2016 14:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 июля 2016, 08:25

      кто что там писал насчет его ухода из Барселоны?! ))

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 июля 2016, 17:38

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 1 июля 2016, 15:51

      он бы и не ушёл, если бы его не выгонят)))

      0
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