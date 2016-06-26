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    Проничев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией»

    Нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев, проведший нынешний сезон в составе «Шальке-04», сравнил российский и немецкий футбол.

    – Я бы сравнивал «Зенит» с «Баварией». Это лучшая команда Премьер-лиги, участник Лиги чемпионов! В «Зените» почти все игроки национальных сборных своих стран. Уровень совсем другой.

    – Менталитет игроков в Германии и России отличается?

    – В Германии играют в другой футбол. Вся игра посвящена одной цели – выиграть, игроки должны все свои способности посвятить команде, а не себе. Если ты выходишь к воротам и можешь пробить сам, но видишь, что твой партнер находится в более выгодной позиции, и ты ему не отдашь пас – следующую игру проведешь на трибуне. Пока не поймешь, для чего ты играешь в футбол. Там с детства прививают менталитет победителя.

    Полное интервью с Максимилианом Проничевым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 10:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 26 июня 2016, 23:58

      так он сравнивает по баблу.

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 26 июня 2016, 18:30

      Ебанись Проничев

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2016, 18:17

      Пронька ты наверное в 2008г отправился когда еще пацаном мячи Аршавину подавал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 26 июня 2016, 15:45

      Кроме всего прочего немцы могут управлять мячом, а для Зенита он круглый!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Reaktiv_05@mail.ru 26 июня 2016, 15:35

      Зениту нужно года 10еще пахать чтобы догнать баварию...муху слоном сравниваешь

      1
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 26 июня 2016, 13:30

      Парень газа обнюхался что-ли.. Зенит вроде на третьем месте и в ЛЕ.. Видать он не знали ему не подсказали..

      -1
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 26 июня 2016, 12:16

      Вообще-то зенит не лучшая команда премьер-лиги и уж точно не участник лили чемпионов ))

      0
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      Рейтинг: +27

      Обамка 26 июня 2016, 11:24

      Вот такую политику и нам надо принимать,а не миллионы тратить на этих недоделанных звезд.

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