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    Месси: «Меня смущает, когда Неймар прямо мне в лицо говорит, что он – мой фанат»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал своего одноклубника Неймара.

    «Я знаю его еще по «Сантосу», а с его отцом был знаком даже раньше: мы встретились на благотворительном матче Деку. Что касается именно футбола, то Неймар был мне известен благодаря выступлениям в Бразилии и на Кубке Либертадорес.

    Я был очень удивлен его личными качествами. Он все еще очень молод, жизнерадостен и счастлив – беззлобный ребенок. Невероятный человек.

    Он всегда говорит, что является моим фанатом, и это немного смущает меня, потому что он заявляет об этом прямо мне в лицо.

    Когда он только перешел к нам, я понял, что если он говорит так, значит, так оно и есть. Он так чувствует, и я был счастлив, что такой парень говорит обо мне такие вещи. У нас все время сохранялись хорошие отношения», – сказал Месси.

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    Источник: Sport.es

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    25.06.2016 00:11
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 25 июня 2016, 05:59

      Месси, наверное, самый простой и адекватный из самых талантливых футболистов!
      Простой "как 5 копеек"!
      Не то что некоторые наш "звёзды")

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 25 июня 2016, 04:29

      Месси и сам в свое время был фанатом Роналдинью, а потом подрос, окреп и Роналдинью продали.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Astonreal 25 июня 2016, 02:38

      Ход от Месси) Теперь Неймару будет довольно трудно перейти в Реал, после этого интервью, Роналду его туда просто не возьмет)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 25 июня 2016, 01:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну он еще и фанат Роналду. На ЗМ обоих хвалил.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Doberman_07 25 июня 2016, 01:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если бы в свое время в реал перешел, таким же образом жопу у Роналду лизал бы

      -7
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 25 июня 2016, 01:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...У нас все время сохранялись хорошие отношения, пока я ему не сказал, что не люблю его.

      -7
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