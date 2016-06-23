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    «Реал» и Роналду объявят о заключении нового контракта по завершении Евро-2016

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду согласовал новый контракт с Королевским клубом. Как сообщает источник, португальский бомбардир останется в мадридском клубе до 2020-го года. Его предыдущее соглашение действовало до 2018-го года.

    Стороны уже подписали договор, о чем общественности будет объявлено по завершении чемпионата Европы во Франции. Заработок 31-летнего футболиста будет составлять 21 миллион евро в год, то есть, ровно столько, сколько он получал согласно предыдущему контракту.

    В минувшем сезоне на счету Роналду 48 матчей и 51 забитый мяч в составе «сливочных».

    Источник: Marca

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    23.06.2016 14:25
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 23 июня 2016, 18:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не позорься после такого ЕВРО пора карьеру завершать

      -6
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      ...
      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне > калач 23 июня 2016, 18:49

      очередной комнатный герой и диванный аналитик?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Den_N_V 23 июня 2016, 14:26

      так и до 2030 дотянет

      2
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