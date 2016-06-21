Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Боруссия» продаст Мхитаряна в «МЮ» за 40 миллионов

    Переговоры о переходе полузащитника Генриха Мхитаряна из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед» продолжаются. Ранее стало известно, что английская сторона готова предложить за 27-летнего армянина 25 миллионов евро, но «Боруссию» не устроила такая сумма. Немцы рассчитывают получить за своего футболиста, с которым есть действующий контракт до следующего лета, минимум 40 миллионов евро.

    В Дортмунде же сделали запрос в «Вольфсбург» по поводу трансферной стоимости хавбека Андре Шюррле, рассматриваемого в качестве вероятной замены Мхитаряну.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 06:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 июня 2016, 12:10

      25 не больше, либо потом бесплатно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      latka1 > ivanthebest 21 июня 2016, 17:40

      Согласен... Боруссия не Шахтер.. у Боруссии нет такого дара разводить на бабки другие клубы....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      forward163 > ivanthebest 22 июня 2016, 07:35

      Согласен, больше ну не вариант!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11