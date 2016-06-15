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    «Волга» из Нижнего Новгорода будет расформирована

    Нижегородская «Волга» не сыграет в новом сезоне ФНЛ в связи с расформированием. Такое решение было принято правлением клуба.

    «На последнем правлении ФК «Волга» принято решение о расформировании клуба – в новом сезоне команда не будет выступать в Футбольной национальной лиге.

    Решение связано с невозможностью обеспечить текущую деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах предыдущим руководством клуба (Алексей Гойхман являлся президентом клуба с ноября 2009 года по август 2011 года).

    На протяжении нескольких лет новый менеджмент клуба занимался оптимизацией структуры кредиторской задолженности, в результате чего сумма долговых обязательств сократилась в два раза. В частности, в прошлом году полностью закрыта задолженность перед игроками, выступавшими за команду в премьер-лиге, клуб также в большей мере рассчитался по налогам и сборам.

    Тем не менее ФК «Волга» постоянно подвергается санкциям: в настоящее время действует запрет на регистрацию новых игроков, существуют риски списания турнирных очков в предстоящем сезоне. При этом команда неукомплектована – на действующих контрактах в клубе осталось только 11 футболистов. Данные обстоятельства делают бесперспективным выступление команды в дальнейшем.

    Все существующие обязательства перед тренерским штабом, игроками, персоналом ФК «Волга» будут выполнены в полном объеме», – сказано в заявлении на сайте клуба.

    Ранее появлялась информация о том, что место снявшейся команды займет «Балтика».

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    Источник: ФК «Волга» НН

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    15.06.2016 19:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +402

      Tri 18 июня 2016, 11:36

      Такой огромный город без команды оставили, позор нижегородским властям, третью команду уничтожили. Ну не верю я, что в таком огромном городе невозможно найти средства на финансирование одной команды, да и то в фнл.

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 17 июня 2016, 17:27

      и куда теперь?в Пфл.хотя если не ошибаюсь там есть команда то ли Олимпиец то ли как то в этом роде.хоть на кого то можно будет ходить боллельщикам.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 июня 2016, 12:38

      Спасибо Тетрадзе и Гойхману за контракты, а городскому руководству за развал футбола в Нижнем. Сначала закопали вышедший в Премьер Лигу перспективный "Нижний Новгород", теперь осушили и "Волгу". Низкий вам всем поклон! (далее один мат...........................
      ..............................
      ............).

      0
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      Рейтинг: +10

      SSSmirnovnn 16 июня 2016, 11:28

      Футбол в Нижнем Новгороде УМЕР!!! А на новом стадионе сделают супер маркет, которых в городе больше чем жителей!

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 16 июня 2016, 00:43

      Гойхманы, Айсберги, Вайсберги, Рабиновичи всякие... Плять, там футбола не будет, только бабло. Зае..ли!!

      0
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      Рейтинг: +14

      Go13oD 15 июня 2016, 20:57

      Приплыли ( Ждешь возвращения клуба в премьер-лигу, а его расформировывают(

      0
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      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 15 июня 2016, 20:39

      Желали кучу современных стадионов в ПЛ. Держите. Ещё один стадион без команды. Просто замечательно.
      Стоило ли НН разваливать?

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 июня 2016, 20:36

      КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > sergey_86-76 17 июня 2016, 07:00

      Сибирь!!

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 15 июня 2016, 20:15

      ...контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах предыдущим руководством клуба (Алексей Гойхман...

      после этой фамилии дальше не читал.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 15 июня 2016, 20:07

      Сочувствую. Громадный город без футбола....
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      Их этой ситуации следует, что клуб Карпина "Армавир" будет играть в первом дивизионе. Там давно объявили, что если хоть кто-то не заявится - клуб Карпина вылетев, не вылетит.

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