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    Евро-2016. Португалия не смогла обыграть Исландию

    Сенсационным результатом завершился второй матч в группе F на Евро-2016. Португалия сыграла с Исландией вничью 1:1. На гол Нани точным ударом ответил Биркир Бьярнасон.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

    Португалия – Исландия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нани, 31; 1:1 – Бьярнасон, 50.

    Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Карвалью, Роналду, Моутинью (Санчес, 71), Жаоу Мариу (Куарежма, 76), Виейринья, Данилу, Андре Гомеш (Эдер, 84), Нани.

    Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Гудмундссон (Э. Бьярнасон), Б. Бьярнасон, Сигтроссон (Финнбогасон), Г. Сигурдссон, Арнасон, Бедварссон, Гуннарссон, Скуласон.

    Предупреждения: Бьярнасон, 55, Финнбогасон, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 23:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 июня 2016, 05:56

      Так и знал, что доставят эти бравые парни проблемы португальцам
      Пока что самая группа с самыми сенсационными результатами

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 июня 2016, 05:26

      Непредсказуемый чемпионат!

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 июня 2016, 04:25

      Правильно было сказано, что Исландия - как Лестер в чемпионате Англии

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      Рейтинг: +35

      y-ago 15 июня 2016, 01:27

      Меня восхищает Исландия! Население общей численностью где-то не более 250 тыс. человек, живущее на вулканах считает себя самыми счастливыми людьми на планете. Это видно и по игре, в которой немаловажную роль играют болельщики, которые в отличие от большинства других ведут подобающим образом. И команда восхищает во всем: они сплоченны, упорны и очень дисциплинированы...Во всем, кроме...футбола. Игра от обороны, при возможности контригра из разряда бей-беги . Игроки прямолинейны, собственно - это результат тактики - удар вперед. а там борьба за верховой мяч, ну а дальше - как повезет, вот, например, сегодня. Португпльцы сильней, спору нет, но они безалаберны не очень хорошо организованы. Роналду прогуливаясь пару раз имел возможность реализовать преимущество (моменты были). Но делал он это нехотя, исподволь, не напрягаясь вовсе. За это получили ничью с потенциальным аутсайдером, устроив себе при этом дополнительный геморрой на будущее - флаг им в руки, сами виноваты.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > y-ago 15 июня 2016, 03:33

      Бей вперед - игра придет! (Наверное народная исландская мудрость)А так-то да,боролись как могли,хвала уже только за то,что не приспустили штаны при виде Криштиану)!

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 15 июня 2016, 00:20

      Cамая предсказуемая группа на евро выдала две сенсации и становится самой интересной!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > iron_Savior 15 июня 2016, 00:27

      Сенсации? Венгры меня несколько удивили, но не Исландия, ибо я с интересом следил, как они феерично выходят из группы! Уверяю, что сегодня у исландцев был не лучший матч! Они могут играть куда острее и результативнее!

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > cska-62 15 июня 2016, 19:27

      Верно сказано...но для меня все равно это неожиданность, ведь это первый Евро Исландии за всю историю(в группе не следил за ними).

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 июня 2016, 00:19

      Поздравляю Исландию! Не дрогнули.

      6
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      Рейтинг: +29

      Lzz 15 июня 2016, 00:12

      Ну по-моему ожидаемо, не зря Исландия второе место в группе на отборе заняла, отправив голландцев домой и турков на третье место, при этом забив больше всех.Такая темная лошадка,еще не бось в плей-офф увидим

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 июня 2016, 00:08

      Довыёживались!

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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 15 июня 2016, 00:08

      браво исландия

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 15 июня 2016, 00:08

      исландцы красавцы

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