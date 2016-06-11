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    Сборная России дебютирует на Евро-2016 матчем с Англией

    11 июня свой первый матч на Евро-2016 сыграет сборная России. Соперниками россиян будут футболисты сборной Англии. Отметим, что именно англичан букмекеры видят фаворитами квартета B.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 21:05
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 июня 2016, 00:04

      По счёту все хорошо,но игра хуже не куда!Зачем брать Щеникова???Он ни одной передачи вперёд не сделал,гол привёз и вообще сыграл отвратительно!А нашего нового " русского " видели??Как его там Нойштедер,Ноштетер блин даже не напишешь!Почему Мамаев,который провёл очередной хороший сезон на замену только выпустили??Чем Головин или Кокорин лучше??Слуцкий выбирает не по футбольным показателям,а по симпатии!

      0
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      Рейтинг: -7

      Emilk 12 июня 2016, 00:03

      Спартак вперед

      0
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      Рейтинг: -25

      Топс 12 июня 2016, 00:02

      Уэльс

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae 11 июня 2016, 23:51

      ну играли забей в центре поля херня
      бей беги ..

      -2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 11 июня 2016, 23:51

      ахахаха
      раз в год и береза стреляет.)))
      насчет чуда согласен...

      -1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 июня 2016, 23:50

      это было чудо...

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 11 июня 2016, 23:49

      МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 11 июня 2016, 23:47

      Невероятно! Неужели ничья?

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 июня 2016, 23:45

      Ребята выдохлись. Это не дружняк в Монако... Херово. На одних Акинфееве и Дзюбе в футбольный рай не въедешь..

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 11 июня 2016, 23:41

      Щеников бесит! Каждый пас назад!

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