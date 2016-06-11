Сборная России дебютирует на Евро-2016 матчем с Англией

По счёту все хорошо,но игра хуже не куда!Зачем брать Щеникова???Он ни одной передачи вперёд не сделал,гол привёз и вообще сыграл отвратительно!А нашего нового " русского " видели??Как его там Нойштедер,Ноштетер блин даже не напишешь!Почему Мамаев,который провёл очередной хороший сезон на замену только выпустили??Чем Головин или Кокорин лучше??Слуцкий выбирает не по футбольным показателям,а по симпатии!
11 июня свой первый матч на Евро-2016 сыграет сборная России. Соперниками россиян будут футболисты сборной Англии. Отметим, что именно англичан букмекеры видят фаворитами квартета B.
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!