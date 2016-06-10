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    В АЕКе Чигринский будет зарабатывать больше, чем в «Днепре»

    Защитник Дмитрий Чигринский в ближайшие дни может подписать контракт с греческим АЕКом, сообщает Enwsi.gr. Чигринский и Дуглас расторгли контракты с «Днепром», что сделало бывшего футболиста сборной Украины доступным на рынке свободных агентов. После этого греки готовы активизироваться в переговорах. Они готовят более привлекательные условия личного контракта для Дмитрия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 09:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 15 июня 2016, 08:16

      В Греции появились бабки??? Уже команды не страдают что уже наши туда стали бежать табуном...

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 июня 2016, 12:45

      Зарабатывает на безбедную старость, а когда-то был топовым защитником,переход в Барселону был видимо лишним...

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