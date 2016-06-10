В АЕКе Чигринский будет зарабатывать больше, чем в «Днепре»

Защитник Дмитрий Чигринский в ближайшие дни может подписать контракт с греческим АЕКом, сообщает Enwsi.gr. Чигринский и Дуглас расторгли контракты с «Днепром», что сделало бывшего футболиста сборной Украины доступным на рынке свободных агентов. После этого греки готовы активизироваться в переговорах. Они готовят более привлекательные условия личного контракта для Дмитрия.