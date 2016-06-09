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    Стогниенко: «Суарес – сильнейший футболист в мире»

    Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко признался, что считает нападающего «Барселоны» Луиса Суареса сильнейшим игроком мира.

    «Луис – пример человека, который может тащить всю команду, как в «Ливерпуле», может забивать, а может подыгрывать, как иногда в «Барселоне». Абсолютно не эгоистичный нападающий, умеющий на поле абсолютно все.

    Он может забивать еще больше, но команде это не нужно. Потому что при наличии такой троицы в атаке «Барсы» нужно делить обязанности. Потому для меня Суарес – сильнейший футболист в мире», – сказал Стогниенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2016 13:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 9 июня 2016, 15:33

      Я

      -1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 9 июня 2016, 15:32

      Да ладно, многие не знали)) волод

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 июня 2016, 13:47

      Согласен, действительно разноплановый футболист, который на поле умеет всё

      3
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      Рейтинг: +5

      adro 9 июня 2016, 13:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только дубоватый

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 13:15

      Нестандартный взгляд. Ну, ладно.

      2
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