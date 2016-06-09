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    «МЮ» готов приобрести Бэйла за 120 миллионов

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ. В услугах футболиста сборной Уэльса заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    По информации El Confidencial, 26-летнего хавбека «сливочных» в составе своей команды желает видеть лично Жозе Моуринью. В летнее трансферное окно португальский специалист получит 250 миллионов евро на приобретение новых игроков, 120 из которых будут выделены на покупку валлийца.

    Напомним, что контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании он провел 23 матча, забив 19 голов и сделав 11 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 12:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5

      geragera 10 июня 2016, 10:18

      бейл не пойдет.ман ю отстой. а маура как обычно через пару лет уволят .всем понятно что маур как презирвотив одноразовый тренер

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 9 июня 2016, 19:43

      я ж говорил что при сэре жвачка весь трансфертный бюджет шел не на игроков, а на судейский штаб, потому и чемпионства были (помню как в матче с Челси горели и тут на те 2 гола с офсайда и левые пенали). нынешние тренера видать не просекли этот секрет успеха и потому тратят тонны денег на игроков=)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 9 июня 2016, 19:39

      у этого мешка можно и 150 попросить)

      -2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 9 июня 2016, 19:01

      Жозе, иди воруй... помаленьку начинай... а то 250 лям просреш, в десятку не попадеш - пинок под жопу получишь... потом тебе разве что в Турции примут

      0
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 9 июня 2016, 14:44

      за такие бабосы:) лучше Роналдо взяли с Месси и Неймаром))

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 9 июня 2016, 13:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лососни, "МЮ"! ;)

      -4
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 9 июня 2016, 13:51

      утка

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 июня 2016, 13:40

      Круто!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2016, 12:58

      Маур разошёлся,весь Манчестер сменить собрался

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