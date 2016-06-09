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    Бывший тренер «Байера» найден мертвым

    Немецкий тренер Саша Левандовски, который известен по своей работе в «Байере», найден мертвым в своей квартире. В полиции Бохума рассказали, что 44-летний специалист был найден мертвым в среду. Причина смерти и другие детали не разглашаются в интересах следствия.

    В «Байере» Левандовски работал в сезонах-2012/13 и 2013/14. В прошлом сезоне Левандовски тренировал клуб второй Бундеслиги «Унион Берлин», который он покинул в начале марта.

    Источник: T-Online

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    09.06.2016 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 9 июня 2016, 11:14

      Что-то не то,то нападающего Олимпиакоса похитят,то жену игрока Амкара,теперь вот вообще наверное подозрение на убийство.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Рулон Обоевъ 9 июня 2016, 12:04

      А ещё они лунное затмение организовали и назло вот так вот Луну перед Солнцем гоняют, ничего святого!
      Демократическая общественность исстрадалась вся!

      -1
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