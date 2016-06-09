Бывший тренер «Байера» найден мертвым

Немецкий тренер Саша Левандовски, который известен по своей работе в «Байере», найден мертвым в своей квартире. В полиции Бохума рассказали, что 44-летний специалист был найден мертвым в среду. Причина смерти и другие детали не разглашаются в интересах следствия.

В «Байере» Левандовски работал в сезонах-2012/13 и 2013/14. В прошлом сезоне Левандовски тренировал клуб второй Бундеслиги «Унион Берлин», который он покинул в начале марта.