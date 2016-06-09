Коутиньо: «Официального предложения от «ПСЖ» не поступало»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признался, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Насколько я знаю, официального предложения не в клуб не поступало. Сейчас я нахожусь в стане национальной команды, представляю свою страну на Кубке Америки. И самое важное для меня сейчас – помочь своей сборной хорошо провести этот турнир», – сказал Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может купить футболиста у «Ливерпуля» за 46 миллионов фунтов.