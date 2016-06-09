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    Коутиньо: «Официального предложения от «ПСЖ» не поступало»

    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признался, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

    «Насколько я знаю, официального предложения не в клуб не поступало. Сейчас я нахожусь в стане национальной команды, представляю свою страну на Кубке Америки. И самое важное для меня сейчас – помочь своей сборной хорошо провести этот турнир», – сказал Коутиньо.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может купить футболиста у «Ливерпуля» за 46 миллионов фунтов.

    Источник: Goal.com

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    09.06.2016 09:04
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 9 июня 2016, 09:22

      Обычно после таких слов следует официальное предложение

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