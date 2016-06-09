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    Трансфер Батшуайи обойдется «Челси» в 31 миллион

    Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего французского «Марселя» Мичи Батшуайи, сообщает Mirror. Известно, что в его услугах уже проявляли заинтересованность «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Трансфер бельгийца в «Челси» оценивается в 31 миллион фунтов. Текущий контракт футболиста с «Марселем» рассчитан до середины 2020 года.

    В прошедшем сезоне Батшуайи провел за «Марсель» 50 матчей, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 9 июня 2016, 06:39

      Опять бельгиец...Бельгия похоже бездонна на таланты...почему у нас не так?

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > -Olezhek- 9 июня 2016, 11:05

      Бельгия заметно поднялась..)

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