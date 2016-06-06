Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карнейро не пошла на мирное соглашение с «Челси»

    Продолжается судебный процесс между «Челси» и бывшим врачом команды Евой Карнейро, который проходит в Лондоне. Напомним, что Жозе Моуринью, который возглавлял ранее «Челси», в августе 2015 года оскорбил испанку. После этого руководство клуба отстранило ее от работы. Вслед за этим Карнейро покинула клуб с требованием публичных извинений от португальского тренера.

    «Челси» предложил Карнейро заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиона фунтов, но она отказалась. В ответ Карнейро подала иск против Моуринью по обвинению в виктимизации и дискриминации, который сейчас рассматривается.

    Сейчас Карнейро не связана с футболом, а работает на родине в Гибралтаре в медицинской клинике.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 16:22
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 22:05

      "Ах ты, сучка ты крашена" ©

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 июня 2016, 20:02

      Решила, что через суд срубит больше чем 1.2 миллиона.
      Осталось дело за малым - выиграть суд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      GektorT 6 июня 2016, 19:35

      Не красиво с ней поступили в Челси. Симпатичная бабенка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 6 июня 2016, 18:08

      При чем тут Челси? Как тебя понять женщина?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ari-_uri_94 6 июня 2016, 19:31

      Контракт у нее был с Челси и увольнял ее президент или директор(кто там у них).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > kykyi 7 июня 2016, 10:56

      ага. спортивный директор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июня 2016, 16:30

      Да иди ты лесом...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11