Опубликовано изображение мяча АПЛ на следующий сезон

Веселенький.
В интернете появилось предполагаемое изображение мяча, которым будут играть команды английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
twit text
— BreatheSport (@BreatheSport) 6 июня 2016 г.
В интернете появилось предполагаемое изображение мяча, которым будут играть команды английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
twit text
— BreatheSport (@BreatheSport) 6 июня 2016 г.
Веселенький.
Симпотичненько и не банально.
смотрится
Ад для вратаря. Зеленые вставки будут сливаться с газоном, а на высокой скорости вообще не разглядеть, если низом пустить
симпатичный