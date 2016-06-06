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    Опубликовано изображение мяча АПЛ на следующий сезон

    В интернете появилось предполагаемое изображение мяча, которым будут играть команды английской Премьер-лиги в следующем сезоне.

    Источник: Twitter

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    06.06.2016 14:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 21:51

      Веселенький.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 6 июня 2016, 17:25

      Симпотичненько и не банально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 6 июня 2016, 15:33

      черные линии сделать бы тонкими

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 6 июня 2016, 14:49

      смотрится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 6 июня 2016, 14:49

      Ад для вратаря. Зеленые вставки будут сливаться с газоном, а на высокой скорости вообще не разглядеть, если низом пустить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 6 июня 2016, 14:37

      симпатичный

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