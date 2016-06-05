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    Маркевич: «С президентом «Днепра» не общался, о дальнейшей судьбе клуба мне ничего неизвестно»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал кадровую ситуацию в команде, заявив, что ее уже покинули несколько ключевых игроков. При этом специалист отметил, что ему неизвестно, что будет дальше с днепропетровским клубом.

    «У меня еще год контракта. Просто я не знаю, какой будет дальнейшая судьба команды. Не знаю никаких нюансов, у меня не было разговора с президентом, все пока молчат.

    В то же время мне известно, что футболисты по одному уходят, причем те, без которых будет тяжело – и Шахов уже ушел, и Матос, и Матеус. Ситуация непростая», – сказал Маркевич.

    Отметим, что следующим местом карьеры Матоса и Шахова станет ПАОК.

    Источник: Football.ua

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    05.06.2016 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 июня 2016, 13:00

      Плохи дела у Коломойского.

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