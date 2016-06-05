Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмболо в ближайшие дни подпишет контракт с «РБ Лейпциг»

    Нападающий «Базеля» Бриль Эмболо на днях может подписать контракт с «РБ Лейпциг».

    Между швейцарским клубом и спортивным директором «быков» Ральфом Рангником в настоящее время идут переговоры, которые, по информации источника, должны разрешиться в положительную сторону.

    Переход швейцарского игрока обойдется немецкому клубу примерно в 20 миллионов евро. Отметим, что сам Эмболо выражает желание выступать в Бундеслиге.

    Напомним, что «РБ Лейпциг» по итогам минувшего сезона впервые в своей непродолжительной истории завоевал право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 29 июня 2016, 11:43

      А говорили про Тоттенхэм и Шальке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 5 июня 2016, 14:06

      Лихие дебютанты)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 5 июня 2016, 13:02

      Хорошая сделка для Лейпцига будет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11