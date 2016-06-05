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    Леоненко: «У Суркиса все тренеры были карманные, кроме Газзаева. Сейчас там и собака УПЛ выиграет»

    Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился своим мнением о работе последних тренеров команды.

    – Суркиса я не ругаю, а говорю, как есть. Он пачками покупает футболистов и не знает, что с ними потом делать. У него все тренеры были карманные. Кроме Газзаева.

    – А Семин? Блохин?

    – А что Семин? Которого два раза снимали с базы пьяного? Блохин тоже не карманный. Но вы видите, как с ним расстались. Как будто это и не Блохин, а какой-то обычный дворник. Я согласен, что результата не было.

    Вот пришел Ребров. Вместо него сейчас собаку посади, и она тоже выиграет чемпионат. Потому что у «Динамо» есть Григорий Михайлович. Они когда в прошлом году чемпионами стали, то салюты пускали и долго радовались.

    Но ведь почти все матчи в Киеве сыграли. В этом году почему чемпионами стали? Потому что «Шахтер» долго играл в еврокубках. Просто не хватило ни людей, ни времени. Я уже не говорю о том, что «Шахтер» постоянно не дома играет, – сказал Леоненко.

    Источник: Matchday.ua

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    05.06.2016 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 30 июня 2016, 21:34

      полностью прав

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 5 июня 2016, 10:19

      Леоненка жаба давит, что Суркис его в команду не позвал! Пусть Виктор делом займется! Возьмет какую-то команду с первой лиги и выведет ее в УПЛ! Ато языком молоть все умеют, а вот доказать, так слабо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 5 июня 2016, 01:10

      Д пропустил мля

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 5 июня 2016, 01:09

      За сегунду до пизлюлины

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 5 июня 2016, 01:08

      Что ты несешь?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 5 июня 2016, 01:06

      Нечего подобного. Ребров англ знает, в отличие от Блохина.. А у того как раз и проблема с результатом была, так как игроки не понимали его.. просто напросто.

      -1
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