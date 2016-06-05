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    Луческу: «РФПЛ отстала от лучших лиг Европы»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился размышлениями относительно уровня чемпионат России в сравнении с ведущими лигами.

    «Сейчас Россия отстала от лучших лиг Европы. Это обусловлено, в первую очередь, экономическим кризисом и подготовкой к домашнему чемпионату мира, который в дальнейшем, я уверен, благоприятно скажется на имидже страны. Но скоро все должно наладиться.

    Я хорошо знаком с Андре Виллаш-Боашем, и, конечно, говорил с ним перед подписанием контракта. Он очень положительно отзывался о своем периоде работы в Петербурге. Сказал, что здесь собрана отличная команда и игроки. Заверил меня, что «Зенит» – это большой клуб с большими амбициями и серьезными долгосрочными задачами.

    Этих слов для меня было более чем достаточно. Я мог уехать в другую страну, в другой чемпионат, но сделал свой выбор. Я здесь и уверен, что с этой командой добьюсь результата», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.06.2016 00:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 июня 2016, 17:32

      да все из-за легионеров, Зените играли бы все иностранцы епти

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 июня 2016, 14:21

      Боюсь, что навсегда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 июня 2016, 10:13

      И даже УПЛ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 июня 2016, 06:50

      еще не начинал а начал говорить

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 5 июня 2016, 00:28

      С той командой ты просто обязан его добиться

      -1
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