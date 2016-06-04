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    Алвес: «Коутиньо стоит подумать о переходе в топ-клуб. Он мог бы играть в «Барселоне»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес уверен, что игроку «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоит попробовать свои силы в каталонском клубе. Напомним, сам Алвес продолжит карьеру в «Ювентусе».

    «В футболе большое значение имеет настоящее – то, чем ты живешь прямо сейчас. «Ливерпуль» обладает большой историей, но Коутиньо нужно подумать о переходе в топ-клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

    У него есть все данные для того, чтобы играть в «Барселоне», – сказал Алвес.

    В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл за «Ливерпуль» 43 матча, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Yahoo

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    04.06.2016 21:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 5 июня 2016, 07:03

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