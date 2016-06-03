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    Роналду: «Хочу завершить свою карьеру в «Реале» в 40 с лишним лет»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2016, а также дал понять, что собирается завершить футбольную карьеру в мадридском клубе.

    «Очень рад завоевать для «Реала» 11-й Кубок чемпионов, но теперь я уже думаю о предстоящем чемпионате Европы. Хочу порадовать португальских болельщиков и победить.

    Я проделал очень большую работу для того, чтобы достичь желаемого. Очень счастлив в «Реале» и хочу закончить здесь свою карьеру, когда мне будет 40 с лишним лет», – сказал Роналду.

    Источник: AS

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    03.06.2016 17:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 4 июня 2016, 00:40

      кристинку скоро на выход, идет левандовски

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      VлAд 3 июня 2016, 23:01

      Роналду, наивен, как младенец. Зная Переса, когда ты сдашь в своих возможностях, и внимание тебе, как к персоне остынет - тебя вышвырнут, как ненужную тряпку. В этом клубе отношение к ветеранам и легендам клуба иное, не такое, как, например, в Барсе...
      И последние годы это наглядно показали

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 3 июня 2016, 21:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      этот пенсионер уже ели ходит по полю. Даю ему 2 года максимум.

      -4
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 3 июня 2016, 19:04

      Тренером станет потом

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 июня 2016, 18:58

      Давай до 60-ти!

      0
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 3 июня 2016, 18:46

      Я всегда знал, что он биоробот!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2016, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Год, два и перес тебя в китай отправит.

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 3 июня 2016, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не получится

      -7
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      Рейтинг: +30

      киришанин 3 июня 2016, 17:53

      Касильяс тоже так хотел.

      3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 июня 2016, 17:47

      В ПСЖ ты закончишь, а потом в Китай или Пендосия.

      1
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