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    «Вильярреал» намерен приобрести Черышева

    «Вильярреал» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Дениса Черышева. Сообщается, что президент «желтой субмарины» Фернандо Роч хочет переманить 25-летнего футболиста тем, что его команда будет выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Напомним, что россиянин уже выступал за «Вильярреал» в сезоне-2014/15. Нынешний год хавбек провел на правах аренды в «Валенсии», где получил травму.

    Соглашение Черышева с «Реалом» рассчитано до лета следующего года. Его рыночная стоимость составляет десять миллионов евро.

    Источник: Marca

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    03.06.2016 15:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 июня 2016, 20:23

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 3 июня 2016, 17:52

      Хороший вариант, надо идти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 июня 2016, 16:53

      на чм18 тоже не будет.9 игр за год-кошмар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 3 июня 2016, 16:05

      Денис обязан взять себя в руки. У него неплохие задатки, но - не боец. Если останется таким же хрустальным мальчиком, карьера скоро закончится.

      3
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      ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax > maior-60 3 июня 2016, 16:11

      а щас что? ему 25, а кроме вильяреала нигде не играл

      2
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