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    Неймар: «Мой самый красивый гол – мяч, забитый в ворота «Фламенго» в 2011 году»

    Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о том, какой из своих голов он считает самым зрелищным.

    «Самым красивым голом в своей карьере считаю мяч, забитый в ворота «Фламенго» в 2011 году. За этот гол я получил премию Пушкаша. Тот мяч мне памятен больше других.

    Что касается количества финтов, которые способен показать, то даже не знаю… Но могу вам гарантировать, что я постоянно работаю над очередными финтами. Всегда можно придумать что-то новое», – сказал Неймар.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2016 01:55
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 3 июня 2016, 03:00

      да а что? ему позволяли там играть так, показывать крутой дриблинг, там нет каких то жестких приемов и игр корпусом, как в европе...

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