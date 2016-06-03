Неймар: «Мой самый красивый гол – мяч, забитый в ворота «Фламенго» в 2011 году»

да а что? ему позволяли там играть так, показывать крутой дриблинг, там нет каких то жестких приемов и игр корпусом, как в европе...
Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о том, какой из своих голов он считает самым зрелищным.
«Самым красивым голом в своей карьере считаю мяч, забитый в ворота «Фламенго» в 2011 году. За этот гол я получил премию Пушкаша. Тот мяч мне памятен больше других.
Что касается количества финтов, которые способен показать, то даже не знаю… Но могу вам гарантировать, что я постоянно работаю над очередными финтами. Всегда можно придумать что-то новое», – сказал Неймар.
Neymar'ın Santos formasıyla Flamengo'ya attığı bu gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmişti. pic.twitter.com/A7resK019G— Lig Radyo (@LigRadyo) 11 ноября 2015 г.