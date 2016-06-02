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    Мюллер: «Германия – фаворит чемпионата Европы»

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер считает, что соперники будут уделять дополнительное внимание немцам, так как они являются действующими чемпионами мира.

    «Мы чемпионы миры и будем фаворитами на чемпионате Европы. На нас будет колоссальное давление, но мы готовы к этому. После чемпионата мира у нас были проблемы, но со временем мы вернулись к своей игре. Мы отдадим все, чтобы стать лучшей сборной Европы», – передает слова Мюллера Omnisport.

    На групповом этапе сборной Германии предстоит сыграть со сборными Украины, Польши и Северной Ирландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 21:27
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