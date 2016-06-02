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    Орещук: «Динамо» ищет русскоговорящего тренера, к 6 июня у команды будет наставник»

    Новый спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, как клуб выбирает нового главного тренера.

    – Вы в выборе главного тренера «Динамо» участвуете?

    – Нет. Это прерогатива руководства «Динамо». Единственное, я порекомендовал несколько кандидатур. А также дал характеристику тем тренерам, которых предложило руководство «Динамо».

    – Команда выходит из отпуска 6 июня.

    – Думаю, к этому моменту у команды будет главный тренер.

    – Имеет ли значение клубная принадлежность тренера?

    – Нет. Единственное ограничение: иностранцы, не говорящие по-русски, не рассматриваются. Все-таки тренер должен доносить свою мысль без переводчика.

    – Среди тех, кого вы порекомендовали, были, например, Калитвинцев, Черышев?

    – Читал об этом. Не хочу опровергать каждый слух. Объясню еще раз: я в переговорах с тренерами не участвую. Вот, спрашивают меня: «Бородюк был, Кучук был?» Может, и был. Откуда я знаю? Я же с ними не веду переговоры. Если бы меня попросили найти тренера, тогда другое дело. Но это не мой фронт работы, – сказал Орещук.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.06.2016 20:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 июня 2016, 07:36

      Должен ругаться матом по русски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 2 июня 2016, 22:13

      Черышев - будущий главный тренер!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > alexfilatov 4 июня 2016, 00:08

      ... Мордовии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 июня 2016, 21:41

      С таким руководством ни один тренер не будет твердо управлять командой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июня 2016, 21:25

      Соглашусь работать бесплатно, если мне презентуют 20% от трансфера Денисова. Сам же и продам.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 июня 2016, 20:06

      только за бабками в мусо...й бачек идти

      -1
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