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    Шесть стран опробуют систему видеоповторов

    Тестовое использование системы видеоповторов в следующем сезоне будет опробовано в шести национальных турнирах, сообщает официальный сайт ФИФА. В турнирах, проходящих под эгидой национальных федераций, система сперва будет работать в режиме «офлайн», то есть без взаимодействия с судьями и, соответственно, влияния на результаты матчей. В режим «онлайн» система перейдет не раньше 2017 года.

    Систему планируется опробовать в австралийской A-лиге, немецкой бундеслиге, MLS, португальских чемпионате, Кубке и Суперкубке, а также в ряде соревнований Бразилии и Голландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 июня 2016, 10:52

      В России нельзя! Денежные "мешки" вылетят в ФНЛ!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 2 июня 2016, 21:56

      А у нас как всегда-тишь и гладь!

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