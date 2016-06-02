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    Неймар и Де Хеа – главные цели «Реала» в межсезонье

    «Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа и нападающего «Барселоны» Неймара. Сообщается, что именно эти футболисты станут главными целями мадридского клуба в летнее трансферное окно.

    Один из агентов Неймара уже предложил услуги своего клиента руководству «сливочных». Отмечается, что за трансфер бразильского форварда «Королевский клуб» может заплатить около 192 миллионов евро.

    Также «Реал» намерен приобрести центрального полузащитника, который смог бы конкурировать за место в основном составе с Каземиро.

    Источник: Cadena Cope

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    02.06.2016 10:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +22

      Wishmaster 7 3 июня 2016, 15:14

      эти 2 покупки - 250 млн. анриал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 3 июня 2016, 09:22

      допустим... но при таком раскладе в МЮ перейдет Бейл!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 19:30

      сайту бомбардир требуются школьники для сочинения новостей

      2
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    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 2 июня 2016, 17:55

      Полный бред! Нафиг де Хея, если есть Навас, который на мой взгляд, даже лучше испанца! А Неймар - не нужен. Бестолковый нап. Лучше уж Суареса!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 2 июня 2016, 17:07

      зачем де хеа если есть НАВАС. Зачем Неймар если есть Бейл и Рони. Зачем конкуренция Каземиро если есть Хамес и Иско...кого они хотят купить не понятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      skinshow 2 июня 2016, 15:10

      Насчёт Неймара это полная чушь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa 2 июня 2016, 13:36

      Зачем оба? Нужен Нап, Опорник, ПЗ и ЛЗ на подмену Бензема, Каземиро. Карвахаля и Марсело.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 2 июня 2016, 12:49

      ага Неймар перейдет...смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2016, 12:39

      Такое чувство что школьник фантазер на бомбардире новости придумывает....каждый день все больше и больше брехни и дичи всякой

      5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > алекс88 3 июня 2016, 17:26

      видимо так и есть всё)

      0
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      Рейтинг: +92

      Morata29 2 июня 2016, 12:04

      Да утка это, ясное дело.
      Де хеа не перейдет, его Моуриньо не продаст и Реалу он как основной вратарь уже не нужен, есть великолепно выступающий в этом сезоне Кейлор Навас. Неужели - это не очевидно?

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