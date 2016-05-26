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    Румменигге просит Гетце определиться с будущим

    Генеральный директор «Баварии» Карл Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник Марио Гетце должен подумать о своем будущем в Мюнхене.

    Недавно 23-летний Гетце сказал, что хочет остаться в «Баварии» и продолжить развиваться под руководством будущего главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти.

    Но из слов Румменигге становится понятно, что чемпионы Германии хотели бы продать Гетце, которым активно интересуются «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». В Мюнхене не рассчитывают на Гетце как на игрока основного состава.

    «Руководство «Баварии» уже встречалось с Гетце и Анчелотти. Клуб объяснил Марио сложившуюся ситуацию.

    Гетце понял, что хочет клуб, и услышал мнение нового тренера. Теперь он должен для себя решить, хочет ли он получать регулярную игровую практику», – сказал Румменигге.

    Источник: Bild

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    26.05.2016 21:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 27 мая 2016, 20:02

      У Румменигге похоже старческий маразм начался...ждем с нетерпением Улика

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > iron_Savior 27 мая 2016, 20:13

      Да его непонять. При Ули такого небыло

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > VReDNiY 27 мая 2016, 22:11

      К Марио по-свински относятся...что с руководством творится в последнее время - непонятно...уже у тренеров на поводу идут, тюфу!...

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > VReDNiY 27 мая 2016, 22:13

      Человек за клуб играть горит, а эти...зато деревья вроде берната, алонсо, тьяго, роде и в почете ))

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 мая 2016, 10:26

      Идти к Юргену надо

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 26 мая 2016, 22:24

      Эх Лысое Уебище Загубил игрока. Шмара лысая. Какого же хера Непродали раньше раз был ненужен. Ушлепанский Каталонский физрук. Гетце надо уходить и в Ливерпуль

      -1
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