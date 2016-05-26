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    Дзюба: «Я уже не львенок, а лев»

    Форвард сборной России Артем Дзюба считает себя одним из лидеров национальной команды. По словам футболиста, теперь он должен подтвердить этот статус на Евро-2016.

    — Чувствуете себя уже одним из лидеров сборной?

    — Могу, конечно, слукавить, чтобы показаться нехвастливым, но скажу честно: чувствую. Помните, четыре года назад, перед чемпионатом Европы, на который я в итоге так и не попал, мы делали с вами интервью, где я назвал себя львенком. Так вот теперь я уже лев. Во всяком случае – по собственным ощущениям. Хотя и понимаю, что статус лидера не дается раз и навсегда – его надо постоянно подтверждать.

    — Каковы ваши отношения с прямыми конкурентами по позиции – Смоловым и Кокориным?

    — Очень хорошие. Если нам и приходят мысли о конкуренции, то только куда-то глубоко в подсознание.

    — С кем больше других здесь общаетесь?

    — Со всеми, выделить кого-то не могу. Ну, разве что с братьями чаще контактирую, но все равно не так, как Щенников с Головиным, Самедов с Широковым или Кокорин с Мамаевым.

    Источник: Спортфакт

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    26.05.2016 11:23
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 27 мая 2016, 01:33

      Видимо мяч перекачаный в голову попал...Теперь будет отмазка на евро.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 26 мая 2016, 17:06

      ..."Не Леопольд, а леопард!..."...... Съел что-то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 мая 2016, 16:46

      Как был деревянный, так им и остался, лишь бы только выеб...... Даже молодой Рэшфорд из сборной Англии на порядок выше по классу, что и докажет в ближайшем будущем, там и посмотрим кто есть лев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 26 мая 2016, 16:37

      ты не львенок...ты балабол ))

      1
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 26 мая 2016, 15:46

      Игрочишка всё не налюбуется собой. Насмешил в очередной раз. Задорнов отдыхает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 26 мая 2016, 15:08

      ты уже не дебиленок- а ДЕБИЛ

      4
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      Рейтинг: +62

      Pizarro 26 мая 2016, 14:39

      Пока Артёмка только мультяшный львёнок. И даже не Бонифаций, а тот который с черепахой Тортиллой пел - "я на солнышке лежу" и так далее...! ЧЕ все расставит по своим местам и покажет кто есть кто.....

      3
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      Рейтинг: +25

      glumm 26 мая 2016, 14:26

      Дич)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 14:18

      Ахаха) Лев! ахаха) Ты даже не львёнок, а просто педрёнок))

      4
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 26 мая 2016, 14:10

      Прям вот чувствуется что косит под Ибрагимовича. Только вот Дзюба любитель по сравнению с ним.

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