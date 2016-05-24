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    Моуринью сообщил ван Гаалу о его отставке по телефону

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал узнал о своем увольнении из телефонного разговора с португальским специалистом Жозе Моуринью.

    По информации источника, Моуринью является другом ван Гаала, с которым ему доводилось работать в «Барселоне» в период с 1997 по 2000 года. На данный момент именно португалец является главным кандидатом на пост наставника «красных дьяволов» и в ближайшее время он подпишет контракт с клубом.

    Напомним, что в прошедшем сезоне «МЮ» занял всего лишь пятую строчку в турнирной таблице, не попав в Лигу чемпионов. Под руководством ван Гаала «Манчестер» завоевал Кубок Англии.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.05.2016 12:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 мая 2016, 14:05

      По моему, это хамство.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 мая 2016, 22:06

      Все такие умные. Моуриньо знал об этом, поэтому и сказал. Какая была бы между ними дружба, если бы он не сказал по телефону, потом на вопрос ван Гаала, знал ли Жозе об этом, он сказал "Да, знал, но не сказал". Так что он правильно сделал.

      0
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      Рейтинг: +8

      Babonk 24 мая 2016, 20:29

      Парни вы гоните.Понятно,что ему сообщило сначала руководство,а потом уже позвонил Моуринье и просто по факту сказал,что мол Луи собирай вещи я теперь МЮ тренирую.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 мая 2016, 16:30

      Луи конечно провалился в МЮ, но сообщать об отставке через нового главного тренера это уже чересчур.

      1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 24 мая 2016, 15:05

      с таким другом только на войну

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 мая 2016, 14:55

      Офигенный дружбан!!

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 мая 2016, 14:22

      Хороший друг!

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 мая 2016, 14:14

      Троллинг самодура ))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +64

      dezmond_87 24 мая 2016, 13:43

      Странно, что не в твиттере написал

      1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 24 мая 2016, 13:33

      Классный друг

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