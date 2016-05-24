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    Анчелотти: «Реал» показал замечательные результаты во втором круге»

    Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти считает, что нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан отлично поработал с командой. По словам итальянца, даже в случае поражения в финале Лиги чемпионов «Реал» может считать завершающийся сезон успешным.

    «Если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, то сезон будет отличным для команды. Если же команда не выиграет финальную игру, в любом случае «Реал» показал замечательные результаты во втором круге», — выразил свою точку зрения Анчелотти.

    Напомним, что Зидан возглавил «Реал» после 18-го тура чемпионата Испании. Под его руководством команда финишировала второй в Примере и дошла до финала Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая.

    Источник: Goal.com

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    24.05.2016 07:34
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