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    «МЮ» объявил об уходе ван Гаала

    «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Луи ван Гаала с поста главного тренера команды. Исполнительный директор клуба Эд Вудворд поблагодарил голландца за проделанную работу и отметил завоевание командой Кубка Англии.

    «Ван Гаал показал профессионализм во время своей работы в клубе. Он оставил нам наследие в виде молодых игроков, в которых он вселил уверенность. Все в клубе желают ему всего самого лучшего», – заявил Вудворд.

    Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    23.05.2016 22:39
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 мая 2016, 09:05

      Болельщики МЮ выдохнули с облегчением)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 24 мая 2016, 06:08

      Ура! Ура! Урааааа-аа!

      1
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