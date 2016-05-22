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    Ван Гаал: «Я не хочу говорить об увольнении, мне нужно освежить состав»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отказался комментировать слухи о своем скором увольнении из команды.

    «Меня уже полгода увольняют из команды. Я не хочу говорить о своем уходе. Я горжусь тем, что стал первым тренером после Фергюсона, который выиграл с «Манчестер Юнайтед» важный трофей. После прихода в клуб я говорил, что мы находимся в переходном периоде. Сейчас мне нужно освежить состав перед новым сезоном», – заявил ван Гаал.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что голландец будет уволен со своего поста в понедельник.

    Источник: Goal.com

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    22.05.2016 00:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 мая 2016, 08:39

      Полнейший неадекват ему в чемпионат россии надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 мая 2016, 07:40

      Опять освежить??? куда дальше то?
      Как говорится "плохому танцору..."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 мая 2016, 07:31

      Гнать его надо,толку с ним не будет!!!МЮ не стать чемпионом при таком тренере!!!Он Ноль!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 мая 2016, 00:31

      Какой состав? Окстись Галя! Кто виноват что в атаке некому играть оказалось и всё легло на плечи молодых Марсьяля и Рэшфорда? Если бы не они не видать в этом сезоне вообще ничего! Так же как и Де Хеа спасал постоянно. Не ты ли Галя лично выдворил из команды Ван Перси, Чичарито, Уэлбека? В сезоне не хватило именно наличия нескольких хороших нападающих... А не танцы с бубном с Феллаини на острие. Про игру я вообще молчу...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > ivanthebest 22 мая 2016, 18:16

      Из них Чичарито самая глупая продажа

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 22 мая 2016, 00:26

      Потраться еще на 200 лямов, мож за 4 место ухватиться сможешь

      3
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