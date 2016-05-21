«Милан» и «Ювентус» в очном противостоянии поспорят за Кубок Италии

21 мая состоится финальный матч Кубка Италии, в котором сыграют туринский «Ювентус» и «Милан». Безусловно, фаворитом противостояния является клуб из Турина, а вот красно-черные в последнее время демонстрируют не самую лучшую игру.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!