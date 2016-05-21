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    Кэхилл: «То, что не убивает, делает нас сильнее»

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл верит в том, что неудачи в минувшем сезоне помогут команде стать сильнее. Напомним, что синие финишировали на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

    «Сезон для нас получился совсем неудачным, это, несомненно, расстраивает и никак не сходится с тем, что мы планировали.

    Знаем, что такие результаты неприемлемы для клуба калибра «Челси», когда выдается такой сезон, который мы провели. Мы должны помнить об этом опыте. То, что не убивает, делает нас сильнее, поэтому мы должны стать сильнее», – заявил он.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.05.2016 08:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 22 мая 2016, 23:38

      звучит как знаменитое "меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть"

      0
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 21 мая 2016, 22:07

      Кейхил

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 21 мая 2016, 12:18

      С трудом верится что Конте займёт хотя бы 2 место, в Италии ему Ювентус построил Раньери да так что Аллегри до сих пор выигрывает тем более итальянские тренера всегда проваливаются в АПЛ за исключением нового чемпиона. ИМХО

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      Рейтинг: +139

      DS7 > talgatnurzhanov2006 21 мая 2016, 13:58

      Анчелотти тоже провалился? Конте принял Юве в 2011 году у Дельнери, а Раньери был в 09 году, так то сейчас Аллегри выигрывает именно с командой Конте

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      Рейтинг: +8

      Babonk > talgatnurzhanov2006 21 мая 2016, 23:54

      Что значит хотя бы?Человек только придёт в команду.Новый клуб.Новая страна.Новый чемпионат.Новые игроки полюбому будут.Если Конте финиширует в 4 я уже скажу молодец.Если второе,первое место я закречу "БРАВО АНТОНИО!!"

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