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    Бентеке: «Я знаю, что провел не лучший сезон»

    Нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке выразил недовольство своими выступлениями в завершившемся сезоне. Бельгиец не стал исключать, что он мог стать для него последним в расположении красных.

    «Ливерпуль» купил меня с моими сильными и слабыми сторонами. Сезон подошел к концу, я планирую поговорить с тренером и решить, что будет дальше. Я не единственный, кто хочет узнать планы тренерского штаба на следующий сезон. Я подписывал контракт не на год, а на пять.

    Я знаю, что провел не лучший сезон, но когда получал возможность, то забивал важные голы», — сказал форвард.

    Источник: FourFourTwo

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    20.05.2016 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 20 мая 2016, 10:15

      клоп замариновал Бентеке своего Ориги сует везде как и _виликого_ Джо алена

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