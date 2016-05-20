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    Бекхэм: «Я не был рожден для того, чтобы быть тренером, а вот Зидан – да»

    Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм уверен в том, что нынешний наставник мадридцев Зинедин Зидан – тренер от рождения.

    «Я не был рожден для того, чтобы быть тренером. А вот Зидан – да. Вполне естественно, что он принял решение пойти по этому пути. "Реалу» сегодня нужна стабильность. Будет здорово, если ему разрешат остаться и сохранить состав. Даже если ему не удастся выиграть Лигу чемпионов, ему нужно предоставить возможность поработать», – заявил англичанин.

    Напомним, что под руководством Зидана «Реал» дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    20.05.2016 07:36
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