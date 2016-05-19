Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Черышев: «Теперь у меня больше трофеев, чем у Дениса»

    Российский тренер «Севильи» Дмитрий Черышев после победы над «Ливерпулем» в финале Лиги Европы остался доволен тем, что обошел по числу завоеванных титулов своего сына Дениса Черышева.

    «Теперь я могу сказать, что у меня больше трофеев, чем у Дениса. Мы в этом плане с ним соревнуемся. Он меня всегда спрашивал: «Пап, ты что выигрывал?» Я говорил, что Кубок России, а он мне отвечал Лигой Европы. Теперь мы сравнялись по победам в Лиге Европы, но за счет Кубка России я вышел вперед.

    В жизни есть такое поверье, что дети всегда должны превосходить своих родителей. Желаю своему сыну, чтобы он превзошел меня по всем компонентам. Он и так превосходит меня в футбольном плане. Пожелаю ему выиграть и 10, и 20, и 30 трофеев и всегда получать удовольствие от игры», – сказал Дмитрий Черышев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 07:39
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 19 мая 2016, 12:41

      У Дэнчика много ещё впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 19 мая 2016, 10:40

      Осталось теперь и Денису выиграть кубок страны)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 09:23

      Стимул для Дениса)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11