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    Клопп: «Коутиньо – замечательный футболист»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о достоинствах полузащитника команды Филиппе Коутиньо.

    «Это замечательный футболист. Он все еще молод. У него великолепная техника, вне всяких сомнений. Кроме того, он мастерски умеет наносить удары. Коутиньо хорош в игре на ограниченном пространстве. Но больше всего меня впечатлило его отношение к работе.

    В последнее время он находится на пике формы. Это очень важно для нас. Он может решить судьбу поединка в одиночку, но также готов упорно трудиться на благо команды. Это мне действительно очень нравится», – заявил Клопп.

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги Коутиньо отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

    Источник: УЕФА

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    16.05.2016 11:44
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 17 мая 2016, 09:38

      КОУТИНЬО лучший

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 16 мая 2016, 12:15

      Но больше всего сильней команда своим духом отчаянных парней, который привнёс сам Юрген.

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