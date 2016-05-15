Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко: «Локомотиву» пришлось играть против 14-ти человек в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко после матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1) подчеркнул, что железнодорожникам пришлось столкнуться с дополнительным соперником в лице судейской бригады.

    «Я долго держался, но скажу: судья не справился с игрой. И не впервые. Именно Вилков с «Локомотивом» не справляется. Может, личная неприязнь у него. Не знаю. Я горжусь командой, сегодня мы играли против 14-ти человек.

    Теоретические шансы на Лигу Европы есть, будем бороться до последнего», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      Motiv 16 мая 2016, 12:46

      Все правильно сказал. Судья продажная (с)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 мая 2016, 23:08

      читая комментарии ниже, просто диву даешься... какие все (Пчела не в счет) странные.
      Пенальти был как и в те, так и в другие ворота поставлен верно. Было несколько моментов, где судья действовал "на усмотрение". Но действия его были настолько незаметны (кроме одного момента где-то там во втором тайме), что я бы не подкопался. Но просто стоит вспомнить предыдущие матчи, где судил Вилков Локо... действительно, по сумме - очень интересно. И Геннадьич долго держалсяя. я помню его интервью, где он говорил, что не обсуждает судей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 15 мая 2016, 21:58

      ))) не понимаю)) Игорь а что ты хотел на Петровском))) не эмоционализируй))) там всех кто сопротивляется сажают на свисток)) а особенно, когда газовикам очки нужны) судья действительно упустил нить игры

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2016, 21:58

      Ну да -вы же так горды,целое ОЧКО взяли.А что он промолчал про гнилые поступки Миранчука? И если честно я смотрел матч -скажу субьективное мнение-судья по большому счету нормально отсудил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3682

      lordmrv > Диктор 15 мая 2016, 23:20

      не защищая Миранчука, скажу что и пидерцы с гнильцой были. Вспомни Витселя удар, толчок в спину хулька и т.д.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 15 мая 2016, 21:36

      Вилков - судья продажная!!! Такое судейство ни в какие ворота не лезет!!! Ему нужно пожизненно запретить работать на матчах даже дворового футбола!!! Наверное только в России судят рефери с явным лишним весом!...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11