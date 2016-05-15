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    Венгер: «Мне не нравится занимать четвертое место»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не любит, когда его команда финиширует на четвертой позиции в АПЛ.

    «Я делаю слишком много работы, чтобы быть довольным таким результатом, как четвертое место. Как и всех, меня это расстраивает.

    Был период, когда четвертое место было минимальным требованием, чтобы оплачивать долги, так что у нас не было потенциала. Теперь мы находимся в том положении, когда нужно бороться за чемпионство.

    Поверьте, мы еще никогда не работали так тяжело ради чемпионства, как в этом году. Все мы очень расстроены», – сказал Венгер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.05.2016 01:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18

      Калинин 15 мая 2016, 21:24

      психанул и занял 2=)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 13:52

      А может пришло время паковать чемоданы на родину,уж больно засиделся без значимых побед. Арсеналу нужен новый тренер, с новыми идеями,команде стоит выходить из стабильных 3-4 мест в АПЛ

      -1
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      Рейтинг: +6

      xuba 15 мая 2016, 11:23

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 15 мая 2016, 07:07

      4 место это место Арсенала, не дай Бог кто нибудь другой займет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Her.O 15 мая 2016, 03:00

      Нужны новые приобретения Арсеналу. Не хватает сильных игроков.

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 15 мая 2016, 02:14

      И такая дребедень каждый день... (в смысле, каждый год).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 мая 2016, 01:53

      Раньше надо было думать об этом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 15 мая 2016, 01:34

      Так не занимай

      1
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