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    Матч между «Металлистом» и киевским «Динамо» был прерван из-за поведения болельщиков

    Матч 26-го тура УПЛ между «Металлистом» и киевским «Динамо» был прерван на 49-й минуте из-за беспорядков болельщиков на трибунах. В частности, фанаты забросали поле дымовыми шашками, в результате чего образовалась дымовая завеса. Главный судья встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Кроме того, рефери рассматривает вариант с досрочным прекращением игры.

    Отметим, что матч был остановлен при счете 0:2 в пользу киевской команды. Дубль на свой счет записал Лукаш Теодорчик.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 20:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 15 мая 2016, 06:12

      война продолжается

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 мая 2016, 21:24

      Фаны Металлиста во время вооруженного переворота на Украине оказались просто продажной политической группировкой. Ничего не меняется и сегодня.

      -2
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