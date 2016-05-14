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    Иньеста: «Сезон не может быть плохим после побед в чемпионате»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился впечатлениями после матча 38-го тура Примеры против «Гранады» (3:0), в котором каталонцы оформили чемпионство.

    «Это приз за стабильность. Нам было нелегко до самого конца, но шестая победа в восьми чемпионатах подчеркивает, что наш цикл еще длится. Мы хотим продолжить его.

    У нас было очень хорошое преимущество, но конкуренты сумели подобраться близко.

    Победитель – это лучшая и самая стабильная команда. Сезон не может быть плохим после победы в чемпионате. Если выигрываешь также и Лигу чемпионов, то это еще лучше, но и чемпионство заслуживает празднования», – сказал Иньеста.

    Источник: Football Espana

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    14.05.2016 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 22:13

      Андрюха,Кубок ещё в копилку в этом году...

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