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    «Барселона» едет за чемпионским титулом к «Гранаде»

    14 мая состоится заключительный тур чемпионата Испании, который подарит стране нового чемпиона. Главный претендент на титул каталонская «Барселона» на выезде сыграет с «Гранадой». Напомним, что в случае победы каталонцы станут чемпионами вне зависимости от того, как свой матч завершит «Реал».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 18:00.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 17:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 14 мая 2016, 18:30

      чемпион

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 14 мая 2016, 18:15

      А мяч, то круглый, всякое может случиться.

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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 14 мая 2016, 16:14

      Даже в сказке Барсе не уступит чемпионство.

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